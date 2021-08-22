22 серпня в Україні відбулася перша урочиста церемонія нагородження премією Національна Легенда.

Нова премія в Україні

Цьогоріч в Україні з’явилася нова державна премія Національна легенда, яку присуджують за значні успіхи у галузі культури.

Церемонію нагородження транслювали онлайн.

– Мною започатковано нову державну нагороду «Національна легенда України». Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, що досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд, – зазначив президент.

За словами президента Володимира Зеленського – це нова традиція. Таким способом Україна має намір вшанувати та привітати своїх геніїв у період, коли вони ще можуть почути слова подяки за те, що приносили славу під синьо-жовтим прапором.

Отримали відзнаку:











– Україна має сотні легенд. Усі вони будуть вшановані Україною. Ця премія відбуватиметься щороку і щороку, як і цьогоріч, від себе та від імені нашої держави, казатиму вам «Дякую»! Дякую кожному з вас. Слава вам! Слава Україні, – сказав Зеленський.

Указ про заснування премії глава держави підписав 16 серпня. Згідно з документом, нагородою відзначатимуть тих, хто зробив вагомий внесок в українську економіку, науку, сфери освіти, мистецтва, спорту, а також осіб, які ведуть активну громадську діяльність.

Крім цього, 22 серпня Україна вшанує пам’ять тих, завдяки кому наша державність збереглася у 2014 році. Йдеться про учасників бойових дій – ветеранів, волонтерів та медиків.