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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Зеленський нагородив видатних українців новою премією Національна легенда України

Володимир Зеленський

22 серпня в Україні відбулася перша урочиста церемонія нагородження премією Національна Легенда.

Нова премія в Україні

Цьогоріч в Україні з’явилася нова державна премія Національна легенда, яку присуджують за значні успіхи у галузі культури.

Церемонію нагородження транслювали онлайн.

– Мною започатковано нову державну нагороду «Національна легенда України». Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, що досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд, – зазначив президент.

За словами президента Володимира Зеленського – це нова традиція. Таким способом Україна має намір вшанувати та привітати своїх геніїв у період, коли вони ще можуть почути слова подяки за те, що приносили славу під синьо-жовтим прапором.

Отримали відзнаку:
  • ▫️художник Іван Марчук,
  • ▫️поет Юрій Рибчинський,
  • ▫️балерина Олена Потапова,
  • ▫️футболіст Олег Блохін,
  • ▫️хореограф Мирослав Вантух,
  • ▫️співачка Софія Ротару,
  • ▫️композитор Мирослав Скорик – посмертно. Президент вручив відзнаку дружині композитора Адріані Скорик.

– Україна має сотні легенд. Усі вони будуть вшановані Україною. Ця премія відбуватиметься щороку і щороку, як і цьогоріч, від себе та від імені нашої держави, казатиму вам «Дякую»! Дякую кожному з вас. Слава вам! Слава Україні, – сказав Зеленський.

Указ про заснування премії глава держави підписав 16 серпня. Згідно з документом, нагородою відзначатимуть тих, хто зробив вагомий внесок в українську економіку, науку, сфери освіти, мистецтва, спорту, а також осіб, які ведуть активну громадську діяльність.

Крім цього, 22 серпня Україна вшанує пам’ять тих, завдяки кому наша державність збереглася у 2014 році. Йдеться про учасників бойових дій – ветеранів, волонтерів та медиків.

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