Куда пойти в Одессе на День независимости Украины: афиша на 24 августа 2021

На День Независимости Украины 24 августа в Одессе планируют провести ряд мероприятий, в частности торжественное прохождение боевых кораблей.

Афиша мероприятий ко Дню Независимости в Одессе

Торжественное прохождение боевых кораблей

Время: 10.00

Место: внешний рейд морского порта Одесса

Цена: бесплатно

В Одессе проведут торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации, воздушный, морской и статистический показы вооружения и военной техники. Происходить это будет на внешнем рейде морского порта Одесса. Мероприятие будет проходить в сопровождении военного духового оркестра.

Акция Вышиванковая цепь

Время: 11.00

Место: памятник Дюку де Ришелье

Цена: бесплатно

Живая цепь из людей в вышиванках будет символизировать единство нашего народа. Акция будет проводиться на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье.

Фестиваль народного творчества На волнах единства

Время: 12.00

Место: Аккерманская крепость в Белгород-Днестровском районе

Цена: бесплатно

На фестиваль придется отправиться к Аккерманской крепости, расположенной в Белгород-Днестровском районе. Фестиваль состоит из различных площадок. Отведать вкусных блюд можно будет на гастрономической церемонии Коронное блюдо. Затем можно отправиться смотреть аттракцию народных ремесел. Также там будет программа для детей, спортивные соревнования и грандиозный гала-концерт.

Сине-желтый автопробег

Время: 16.30

Место: памятник Дюку де Ришелье

Цена: бесплатно

Праздничный автопробег проходит через Приморский бульвар — Думскую площадь — ул. Пушкинскую — ул. Греческую — ул. Ришельевскую — Привокзальный переулок — Привокзальную площадь — ул. Среднефонтанскую — ул. Пироговскую — проспект Шевченко — площадь 10 Апреля — ул. Академическую — Французский бульвар — Итальянский бульвар — Привокзальную площадь — ул. Пушкинскую — Думскую площадь — Приморский бульвар. Во время остановки на площади 10 Апреля планируют сделать совместное фото. Стартует колонна возле памятника Дюку.

Гала-концерт ко Дню Независимости Украины

Время: 18.00

Место: Потемкинская лестница

Цена: бесплатно

В Греческом парке разместят красную дорожку. Масштабный концерт будет проводиться на Потемкинской лестнице. Планируются выступления ONUKA, НАОНІ Оркестра, БЕZ Обмежень. Гала-концерт завершится в 22.30 фейерверком на Думской площади.

Ночная театрализованная экскурсия Farolero в Одессе

Время: 21.00

Место: Соборная площадь (точка встречи высылается после оплаты)

Цена: взрослый – 650 грн, детский – 300 грн

Farolero — интерактивная пешеходная аудиоэкскурсия в формате театрального представления. Участники экскурсии побывают не просто на прогулке со скучными рассказами о богатой истории города, а прочувствуют всю атмосферу благодаря актерам, звукам, магическим эффектам и даже запахам. Более того, участников жду и приятные сюрпризы.

WISH. Театрально-цирковое шоу

Время: 11.00; 17.00; 19.30

Место: Театр музкомедии им. М. Водяного

Цена: от 300 до 1 250 грн

В новой постановке от Art Vision Production участвуют многие талантливые артисты. Это звезды известного Cirque Du Soleil, победители престижных цирковых фестивалей мира, финалист America’s Got Talent. Создатели шоу WISH — легендарные Aurelia Cats и Viktor Kee. WISH — уникальная постановка на грани физического театра, цирка, комедии и магии.

Минкульт создал карту мероприятий на 24 августа. Поэтому каждый желающий может зайти на сайт и посмотреть, куда можно отправиться на праздник — карта мероприятий на День Независимости Украины.

