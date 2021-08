Куди піти в Одесі на День незалежності України: афіша на 24 серпня 2021

На День Незалежності України 24 серпня в Одесі планують провести низку заходів, зокрема урочисте проходження бойових кораблів.

Афіша заходів до Дня Незалежності в Одесі

Урочисте проходження бойових кораблів

Час: 10.00

Місце: зовнішній рейд морського порту Одеса

Ціна: безкоштовно

В Одесі проведуть урочисте проходження бойових кораблів, проліт авіації, повітряний, морський та статистичний покази озброєння та військової техніки. Відбуватиметься це на зовнішньому рейді морського порту Одеса. Захід відбуватиметься у супроводі військового духового оркестру.

ONUKA та бойові кораблі: як Одеса святкуватиме День Незалежності 2021 / 5 фотографий

Акція Вишиванковий ланцюг

Час: 11.00

Місце: пам’ятник Дюку де Рішельє

Ціна: безкоштовно

Живий ланцюг з людей у вишиванках символізуватиме єдність нашого народу. Акція проводитиметься на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє.

Фестиваль народної творчості На хвилях єднання

Час: 12.00

Місце: Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському районі

Ціна: безкоштовно

На фест доведеться вирушити до Аккерманської фортеці, яка розташована у Білгород-Дністровському районі. Фестиваль складається з різних майданчиків. Скуштувати смачні страви можна буде на гастрономічній церемонії Коронна страва. Потім можна вирушити дивитися атракцію народних ремесел. Також там буде програма для дітей, спортивні змагання та грандіозний гала-концерт.

ONUKA та бойові кораблі: як Одеса святкуватиме День Незалежності 2021 / 3 фотографии

Синьо-жовтий автопробіг

Час: 16.30

Місце: пам’ятник Дюку де Рішельє

Ціна: безкоштовно

Святковий автопробіг пролягає через Приморський бульвар – Думську площу – вул. Пушкінську – вул. Грецьку – вул. Рішельєвську – Привокзальний провулок – Привокзальну площу – вул. Середньофонтанську – вул. Пироговську – проспект Шевченко – площу 10 Квітня – вул. Академічну – Французький бульвар – Італійський бульвар – Привокзальну площу – вул. Пушкінську – Думську площу – Приморський бульвар. Під час зупинки на площі 10 квітня планують зробити спільне фото. Стартуватиме колона біля пам’ятника Дюку.

Гала-концерт до Дня Незалежності України

Час: 18.00

Місце: Потьомкінські сходи

Ціна: безкоштовно

У Грецькому парку розмістять червоний хідник. Масштабний концерт проводитиметься на Потьомкінських сходах. Плануються виступи ONUKA, НАОНІ Оркестра, БЕZ Обмежень. Гала-концерт завершиться о 22.30 феєрверком на Думській площі.

Нічна театралізована екскурсія Farolero в Одесі

Час: 21.00

Місце: Соборна площа (точка зустрічі надсилається після оплати)

Ціна: дорослий – 650 грн, дитячий – 300 грн

Farolero – інтерактивна пішохідна аудіоекскурсія в форматі театральної вистави. Учасники екскурсії побувають не просто на прогулянці з нудними розповідями про багату історію міста, а відчують всю атмосферу завдяки акторам, звукам, магічним ефектам і навіть запахам. Ба більше, на учасників чекають і приємні сюрпризи.

WISH. Театрально-циркове шоу

Час: 11.00; 17.00; 19.30

Місце: Театр музкомедії ім. М. Водяного

Ціна: від 300 до 1 250 грн

У новій постановці від Art Vision Production беруть участь багато талановитих артистів. Це зірки відомого Cirque Du Soleil, переможці престижних циркових фестивалів світу, фіналіст America’s Got Talent. Творці шоу WISH – легендарні Aurelia Cats і Viktor Kee. WISH – унікальна постановка на межі фізичного театру, цирку, комедії та магії.

Мінкульт створив мапу заходів на 24 серпня. Тож кожен охочий може зайти на сайт та подивитися, куди можна вирушити на свято – мапа заходів на День Незалежності України.

