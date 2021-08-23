Цель Киевского саммита первых леди и джентльменов — дать голос первым леди стран и способствовать решению важных проблем мира.

Об этом заявила Елена Зеленская на саммите первых леди и джентльменов в Киеве 23 августа. По ее мнению, коронавирусный кризис показал, что все государства равны перед рисками, несмотря на уровень ВВП или другие показатели.

Зеленская отметила, что впервые в истории представители “мягкой силы” собрались для обсуждения вызовов новой реальности.

По словам первой леди Украины, она очень счастлива, что именно ее страна на 30-летие своей независимости стала местом встречи первых леди и джентльменов.

Годовщина независимости Украины

В саммите первых леди и джентльменов участвуют 11 государственных деятелей. На мероприятие пригласили экспертов из разных сфер — здравоохранения, образования и вопросам равенства.

Наше государство впервые в мире организовало мировой саммит перед годовщиной Дня независимости Украины. До этого ни одна страна не делала подобных мероприятий, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Некоторые участники присутствовали на мероприятии в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Однако он считает, что это хороший результат для первого саммита.

Фото: Елена Зеленская