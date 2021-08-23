Мета Київського саміту перших леді та джентльменів – дати голос першим леді країн та сприяти розв’язанню важливих проблем світу.

Про це заявила Олена Зеленська на саміті перших леді та джентельменів у Києві 23 серпня. На її думку, коронавірусна криза показала, що всі держави однакові перед ризиками, попри рівень ВВП чи інші показники.

Зеленська зазначила, що вперше в історії представники “м’якої сили” зібралися для обговорення викликів нової реальності.

За словами першої леді України, вона надзвичайно щаслива, що саме її країна на 30-річчя своєї незалежності стала місцем зустрічі перших леді та джентльменів.

Річниця незалежності України

У саміті перших леді та джентельменів беруть участь 11 громадських діячів. На захід запросили експертів з різних сфер – охорони здоров’я, освіти та питань рівності.

Наша держава вперше у світі організувала світовий саміт перед річницею Дня незалежності України. До цього жодна країна не робила схожих заходів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Деякі учасники присутні на заході у віртуальному форматі через пандемію коронавірусу. Проте він вважає, що це гарний результат для першого саміту.

Фото: Олена Зеленська