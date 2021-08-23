В понедельник, 23 августа, в Киеве проходит учредительный саммит Крымской платформы. Во встрече принимают участие представители нескольких десятков стран и международных организаций.

Крымская платформа проходит в конгрессно-выставочном центре Парковый.

Крымская платформа — онлайн-трансляция

Саммит Крымской платформы можно посмотреть в прямой трансляции на Фактах ICTV.

Цель площадки — добиться, чтобы тема возвращения Крыма под контроль Украины не исчезала из мировой повестки дня.

Накануне заместитель главы МИД Дмитрия Кулебы Эмине Джапарова рассказала, что Крымская платформа будет иметь две части.

Так, первую часть откроет выступление певицы Джамалы с песней 1944. Далее выступит президент Украины Владимир Зеленский и первые должностные лица страны.

После этого состоится официальная часть форума.

Также во время саммита планируется принять итоговую декларацию, которая будет открытой для присоединения других стран.

Между тем в документе укажут принципиально важные положения для украинской стороны.

История возникновения Крымской платформы

Идею о создании Крымской платформы как площадки для международного обсуждения решений по деоккупации полуострова появилась в начале 2021 года.

Так, 26 февраля Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий образовании Организационного комитет по подготовке и проведению в Украине саммита Крымской платформы.

Постоянный представитель президента Украины в АРК и Севастополе Антон Кориневич отметил, что Крымская платформа будет работать до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины.