У понеділок, 23 серпня, у Києві проходить установчий саміт Кримської платформи. У зустрічі беруть участь представники кількох десятків країн і міжнародних організацій.

Кримська платформа проходить у конгресно-виставковому центрі Парковий.

Кримська платформа – онлайн-трансляція

Саміт Кримської платформи можна переглянути у прямій трансляції на Фактах ICTV.

Мета майданчику – домогтися, щоб тема повернення Криму під контроль України не зникала зі світового порядку денного.

Напередодні заступниця Дмитра Кулеби Еміне Джапарова розповіла, що Кримська платформа матиме дві частини.

Так, першу частину відкриє виступ співачки Джамали із піснею 1944. Далі виступить президент України Володимир Зеленський та перші посадові особи країни.

Після цього відбудеться офіційна частина форуму.

Також під час саміту планується ухвалити підсумкову декларацію, що буде відкритою для приєднання інших країн.

Між тим у документі зазначать принципово важливі положення для української сторони.

Історія виникнення Кримської платформи

Ідею про створення Кримської платформи як майданчика для міжнародного обговорення рішень щодо деокупації півострова з’явилася на початку 2021 року.

Так, 26 лютого Володимир Зеленський підписав указ, що передбачав утворення Організаційного комітет з підготовки та проведення в Україні саміту Кримської платформи.

Постійний представник президента України в АРК і Севастополі Антон Кориневич запевнив, що Кримська платформа працюватиме доти, поки півострів не повернеться до складу України.