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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

$130 млн ежегодно теряет Украина из-за технологического несоответствия оборудования Гидрометеослужбы

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Ежегодно экономика страны теряет около $130 млн из-за невозможности использования точной метеорологической информации и надлежащего предсказания чрезвычайных природных явлений.

Об этом говорится в отчете о состоянии и функционировании Гидрометеорологической службы Украины, подготовленному по приказу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает УНН.

По расчетам Всемирного банка и Всемирной метеорологической организации, инвестиции в реализацию проекта модернизации и технического переоснащения Укргидрометцентра могут повысить экономическую эффективность Украины более чем в 3-10 раз на весь период службы оборудования.

— Осуществляя своевременное предвидение различных гидрометеорологических явлений, мы можем уменьшить экономические потери в различных отраслях экономики почти на треть. Кроме того, существенный дополнительный экономический эффект от развития гидрометеорологической службы получат и отдельные отрасли экономики. Так, сельское хозяйство потенциально может получить выгоду (в виде предупрежденных потерь) в объеме 2,1 — 3,1% ВВП по сельскому хозяйству, — говорится в отчете.

Улучшение точности, заблаговременное гидрометеорологическое прогнозирование и предупреждение стихийных явлений различных уровней опасности способствует решению проблем загрязнения окружающей среды.

А также улучшению социальных условий проживания населения, особенно в регионах, склонных к образованию паводков и селей, повышению безопасности в транспортной отрасли, особенно в авиационных перевозках.

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Напомним, что существующее количество пунктов метеорологических наблюдений не в полной мере соответствует рекомендациям Всемирной метеорологической организации, а плотность сети пунктов в горных районах Украины является крайне недостаточной.

Сеть наземных метеорологических наблюдений обеспечена автоматизированными системами наблюдений на уровне 2% от потребности, а в акватории Черного и Азовского морей автоматизированные пункты вообще отсутствуют.

Площадь покрытия территории Украины радарной доплеровской информацией составляет лишь 15% и этого критически недостаточной для осуществления гидрометеорологического прогнозирования.

Проведенным аудитом установлено, что в 2010 — 2015 годах финансирование обеспечения деятельности Гидрометеорологической службы Украины практически не предусматривалось, а с 2016 года — лишь на уровне 10 млн грн.

Фото: НБУ

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