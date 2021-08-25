Щорічно економіка країни втрачає близько $130 млн через неможливість використання точної метеорологічної інформації і належного передбачення надзвичайних природних явищ.

Про це йдеться в звіті про стан та функціонування Гідрометеорологічної служби України, підготовленому за наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляє УНН.

За розрахунками Світового банку та Всесвітньої метеорологічної організації, інвестиції в реалізацію проекту модернізації та технічного переоснащення Укргідрометцентру можуть підвищити економічну ефективність України в більш ніж 3-10 разів на весь період служби обладнання.

– Здійснюючи вчасне передбачення різноманітних гідрометеорологічних явищ, ми можемо зменшити економічні втрати в різних галузях економіки майже на третину. Окрім того, суттєвий додатковий економічний ефект від розвитку гідрометеорологічної служби отримають і окремі галузі економіки. Так, сільське господарство потенційно може отримати вигоду (у вигляді попереджених втрат) в об’ємі 2,1 — 3,1 % ВВП по сільському господарству, — йдеться в звіті.

Покращення точності та завчасне гідрометеорологічне прогнозування і попередження стихійних явищ різних рівнів небезпечності сприятиме розв’язанню проблем забруднення довкілля.

А також поліпшенню соціальних умов проживання населення, особливо у регіонах, схильних до утворення паводків та селів, підвищенню безпеки у транспортній галузі, особливо в авіаційних перевезеннях.

Нагадаємо, що наявна кількість пунктів метеорологічних спостережень не в повній мірі відповідає рекомендаціям Всесвітньої метеорологічної організації, а щільність мережі пунктів метеорологічних спостережень у гірських районах України є вкрай недостатньою.

Мережа наземних метеорологічних спостережень забезпечена автоматизованими системами спостережень на рівні 2 % від потреби, а в акваторії Чорного та Азовського морів автоматизовані пункти взагалі відсутні.

Площа покриття території України радарною доплерівською інформацією становить лише 15% і цього критично недостатньою для гідрометеорологічного прогнозування.

Проведеним аудитом встановлено, що у 2010 — 2015 роках фінансування забезпечення діяльності Гідрометеорологічної служби України практично не передбачались, а з 2016 року — передбачались на рівні лише 10 млн грн.