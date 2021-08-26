Скорочення розриву в зарплатах чоловіків і жінок: Кабмін готує стратегію

Мінекономіки підготувало проект Національної стратегії щодо зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації, яким передбачено скорочення розриву у зарплатах українських жінок та чоловіків.

Проект документу оприлюднено на сайті Федерації профспілок України.

Автори стратегії визнають, що нині в Україні спостерігається тенденція до скорочення такого розриву, проте ця різниця досі залишається значно більшою, ніж у більшості країн світу, зокрема й Євросоюзу.

Документом пропонується план заходів щодо приведення законодавства України у сфері оплати праці у відповідність до міжнародних норм та стандартів у цій сфері.

Зокрема йдеться про розробку до кінця 2021 року проекту закону щодо рівного винагородження за працю рівної цінності.

Заплановано також запровадити розумні співвідношення між винагородженням працівників та керівників державних компаній, установ, організацій.

А до кінця 2023 року – підвищити розмір мінімальної зарплати до рівня 55% від середньої в економіці.

Нещодавно уряд затвердив законопроект, яким вносяться зміни в Кодекс законів про працю і пропонується вдосконалити механізм нарахування мінімальної зарплати на важких та небезпечних роботах.

Тобто ухвалення відповідних змін дозволить підвищити мінімальну зарплату людям, які задіяні на таких роботах.

Джерело: ФПУ