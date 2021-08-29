Уже в среду, 1 сентября, украинские школы начнут новый учебный год. Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации по организации первого звонка.

Минздрав призывает соблюдать противоэпидемические мероприятия и отмечает, что проведение торжественной линейки на 1 сентября, является необязательным.

Первый звонок: рекомендации Минздрава для проведения линейки

Первый звонок стоит организовывать под открытым небом.

Время проведения торжественной линейки надо максимально сократить.

Не нужно смешивать учеников разных классов.

Все участники линейки к 1 сентября должны соблюдать безопасную дистанцию.

Нужно не допускать образования толпы.

Школы должны воздержаться от приглашения на 1 сентября коллективов, которые не работают в учреждении.

При выборе альтернативного формата праздника, который не предусматривает скопления детей, Минздрав советует:

провести первый звонок для каждого класса отдельно;

вместо торжеств в помещении выбрать вариант под открытым небом;

организовать праздник в интерактивном формате.

1 сентября украинские школы вернутся к работе. Пока обучение будет проходить в обычном формате, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации заведения вынуждены будут перейти на дистанционный формат.

Это касается школ, в которых от коронавируса не вакцинировались 80% учителей.