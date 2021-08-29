Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

На улице и с дистанцией: Минздрав дал рекомендации для проведения Первого звонка

1 вересня, школа, школярі

Уже в среду, 1 сентября, украинские школы начнут новый учебный год. Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации по организации первого звонка.

Минздрав призывает соблюдать противоэпидемические мероприятия и отмечает, что проведение торжественной линейки на 1 сентября, является необязательным.

Первый звонок: рекомендации Минздрава для проведения линейки

  • Первый звонок стоит организовывать под открытым небом.
  • Время проведения торжественной линейки надо максимально сократить.
  • Не нужно смешивать учеников разных классов.
  • Все участники линейки к 1 сентября должны соблюдать безопасную дистанцию.
  • Нужно не допускать образования толпы.
  • Школы должны воздержаться от приглашения на 1 сентября коллективов, которые не работают в учреждении.

При выборе альтернативного формата праздника, который не предусматривает скопления детей, Минздрав советует:

  • провести первый звонок для каждого класса отдельно;
  • вместо торжеств в помещении выбрать вариант под открытым небом;
  • организовать праздник в интерактивном формате.

1 сентября украинские школы вернутся к работе. Пока обучение будет проходить в обычном формате, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации заведения вынуждены будут перейти на дистанционный формат.

Это касается школ, в которых от коронавируса не вакцинировались 80% учителей.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка