Уже в среду, 1 сентября, украинские школы начнут новый учебный год. Министерство здравоохранения Украины опубликовало рекомендации по организации первого звонка.
Минздрав призывает соблюдать противоэпидемические мероприятия и отмечает, что проведение торжественной линейки на 1 сентября, является необязательным.
Первый звонок: рекомендации Минздрава для проведения линейки
- Первый звонок стоит организовывать под открытым небом.
- Время проведения торжественной линейки надо максимально сократить.
- Не нужно смешивать учеников разных классов.
- Все участники линейки к 1 сентября должны соблюдать безопасную дистанцию.
- Нужно не допускать образования толпы.
- Школы должны воздержаться от приглашения на 1 сентября коллективов, которые не работают в учреждении.
При выборе альтернативного формата праздника, который не предусматривает скопления детей, Минздрав советует:
- провести первый звонок для каждого класса отдельно;
- вместо торжеств в помещении выбрать вариант под открытым небом;
- организовать праздник в интерактивном формате.
1 сентября украинские школы вернутся к работе. Пока обучение будет проходить в обычном формате, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации заведения вынуждены будут перейти на дистанционный формат.
Это касается школ, в которых от коронавируса не вакцинировались 80% учителей.