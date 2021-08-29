Уже в середу, 1 вересня, українські школи розпочнуть новий навчальний рік. Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) опублікувало рекомендації щодо організації Першого дзвоника.
МОЗ закликає дотримуватися протиепідемічних заходів і наголошує, що проведення урочистої лінійки на 1 вересня, є необов’язковим.
Перший дзвоник: рекомендації МОЗ для проведення лінійки
- Перший дзвоник варто організовувати просто неба.
- Час проведення урочистої лінійки треба максимально скоротити.
- Не потрібно змішувати учнів різних класів.
- Усі учасники лінійки до 1 вересня повинні дотримуватися безпечної дистанції.
- Потрібно не допускати утворення натовпу.
- Школи повинні утриматися від запрошення на 1 вересня колективів, які не працюють у закладі.
У разі вибору альтернативного формату свята, який не передбачає скупчення дітей, МОЗ радить:
- провести Перший дзвоник для кожного класу окремо;
- замість урочистостей у приміщенні обрати варіант просто неба.
- організувати свято в інтерактивному форматі.
1 вересня українські школи повернуться до роботи. Поки навчання проходитиме у звичному форматі, але у разі погіршення епідеміологічної ситуації заклади змушені будуть перейти на дистанційний формат.
Це стосується шкіл, у яких від коронавірусу не вакцинувалися 80% вчителів.