Уже в середу, 1 вересня, українські школи розпочнуть новий навчальний рік. Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) опублікувало рекомендації щодо організації Першого дзвоника.

МОЗ закликає дотримуватися протиепідемічних заходів і наголошує, що проведення урочистої лінійки на 1 вересня, є необов’язковим.

Перший дзвоник: рекомендації МОЗ для проведення лінійки

Перший дзвоник варто організовувати просто неба.

Час проведення урочистої лінійки треба максимально скоротити.

Не потрібно змішувати учнів різних класів.

Усі учасники лінійки до 1 вересня повинні дотримуватися безпечної дистанції.

Потрібно не допускати утворення натовпу.

Школи повинні утриматися від запрошення на 1 вересня колективів, які не працюють у закладі.

У разі вибору альтернативного формату свята, який не передбачає скупчення дітей, МОЗ радить:

провести Перший дзвоник для кожного класу окремо;

замість урочистостей у приміщенні обрати варіант просто неба.

організувати свято в інтерактивному форматі.

1 вересня українські школи повернуться до роботи. Поки навчання проходитиме у звичному форматі, але у разі погіршення епідеміологічної ситуації заклади змушені будуть перейти на дистанційний формат.

Це стосується шкіл, у яких від коронавірусу не вакцинувалися 80% вчителів.