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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

На вулиці та з дистанцією: МОЗ дало рекомендації для проведення Першого дзвоника

1 вересня, школа, школярі

Уже в середу, 1 вересня, українські школи розпочнуть новий навчальний рік. Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) опублікувало рекомендації щодо організації Першого дзвоника.

МОЗ закликає дотримуватися протиепідемічних заходів і наголошує, що проведення урочистої лінійки на 1 вересня, є необов’язковим.

Перший дзвоник: рекомендації МОЗ для проведення лінійки

  • Перший дзвоник варто організовувати просто неба.
  • Час проведення урочистої лінійки треба максимально скоротити.
  • Не потрібно змішувати учнів різних класів.
  • Усі учасники лінійки до 1 вересня повинні дотримуватися безпечної дистанції.
  • Потрібно не допускати утворення натовпу.
  • Школи повинні утриматися від запрошення на 1 вересня колективів, які не працюють у закладі.

У разі вибору альтернативного формату свята, який не передбачає скупчення дітей, МОЗ радить:

  • провести Перший дзвоник для кожного класу окремо;
  • замість урочистостей у приміщенні обрати варіант просто неба.
  • організувати свято в інтерактивному форматі.

1 вересня українські школи повернуться до роботи. Поки навчання проходитиме у звичному форматі, але у разі погіршення епідеміологічної ситуації заклади змушені будуть перейти на дистанційний формат.

Це стосується шкіл, у яких від коронавірусу не вакцинувалися 80% вчителів.

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