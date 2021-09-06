Затриманого російськими окупантами першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла цілий день утримували в наручниках та з мішком на голові.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook з посиланням на адвоката Джеляла.

За його словами, Джеляла з моменту виведення з власної домівки та до пізнього вечора утримували у невідомому приміщенні. Заступник голови Меджлісу перебував під жорстким психологічним тиском у наручниках та з мішком на голові.

Його та інших незаконно затриманих кримських татар звинувачують у начебто вчиненні диверсії, за яку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

На думку голову Меджлісу, такі дії – лише чергова спроба Кремля дискредитувати орган, який представляє інтереси кримських татар. На завтра, 6 вересня, на території Сімферополя заплановані так звані суди, які визначать запобіжний захід протиправно затриманим.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що таким незаконним чином Російська Федерація реагує на початок роботи Кримської платформи.