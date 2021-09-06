В Україні здорожчав борщовий набір: як змінились ціни на продукти

Вартість борщового набору в Україні знову зросла. Серед овочів, що здорожчали найбільше, – цибуля, капуста та буряк.

Так, рік тому та ж цибуля в гуртовій закупівлі коштувала удвічі дешевше. Тим часом вартість буряка і капусти зросла на 20 і 30% відповідно.

Керівник проекту АПК-Інформ: Овочі та фрукти Олександр Хорев пояснює, що зростання цін на низку овочів борщового набору відбулося внаслідок меншої пропозиції продукції на ринку через менший врожай, зібраний фермерами, а також погодні умови.

Та й загалом клімат наразі такий, що провокує на сході та півдні посуху. Тому площі вирощування овочів дещо поменшали.

Зі свого боку віце-президент Національної академії аграрних наук Ануш Балян додає: зменшення посівних площ відбувається через те, що великі господарства не хочуть вирощувати овочі, оскільки це дуже затратно.

Також серед лідерів здорожчання опинилися соняшникова олія та цукор. Ціни на них зросли вдвічі (на олію з 35 до майже 65 грн/л).

Експерти кажуть: вартість цих продуктів росте й у світі, але в Україні – надто стрімко. Одна із причин здорожчання цукру – невисокий минулорічний урожай. А от соняшникової олії виробили достатньо. Але понад 90%, як завжди, пішло на експорт за кордон, де наша олія в рази дешевша.

Серед причин цінової різниці називають податок на додану вартість – 5% за кордоном проти українських 20%, а також вищу конкурентність і державну підтримку аграрного сектора.

Утім, експерти додають, що говорити про подальше здорожчання овочів із борщового набору в Україні поки що зарано. Адже збирати врожай деяких культур закінчать лише на початку листопада.