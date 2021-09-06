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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні здорожчав борщовий набір: як змінились ціни на продукти

В Україні здорожчав борщовий набір: як змінились ціни на продукти

Вартість борщового набору в Україні знову зросла. Серед овочів, що здорожчали найбільше, – цибуля, капуста та буряк.

Так, рік тому та ж цибуля в гуртовій закупівлі коштувала удвічі дешевше. Тим часом вартість буряка і капусти зросла на 20 і 30% відповідно.

Керівник проекту АПК-Інформ: Овочі та фрукти Олександр Хорев пояснює, що зростання цін на низку овочів борщового набору відбулося внаслідок меншої пропозиції продукції на ринку через менший врожай, зібраний фермерами, а також погодні умови.

Та й загалом клімат наразі такий, що провокує на сході та півдні посуху. Тому площі вирощування овочів дещо поменшали.

Зі свого боку віце-президент Національної академії аграрних наук Ануш Балян додає: зменшення посівних площ відбувається через те, що великі господарства не хочуть вирощувати овочі, оскільки це дуже затратно.

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Також серед лідерів здорожчання опинилися соняшникова олія та цукор. Ціни на них зросли вдвічі (на олію з 35 до майже 65 грн/л).

Експерти кажуть: вартість цих продуктів росте й у світі, але в Україні – надто стрімко. Одна із причин здорожчання цукру – невисокий минулорічний урожай. А от соняшникової олії виробили достатньо. Але понад 90%, як завжди, пішло на експорт за кордон, де наша олія в рази дешевша.

Серед причин цінової різниці називають податок на додану вартість – 5% за кордоном проти українських 20%, а також вищу конкурентність і державну підтримку аграрного сектора.

Утім, експерти додають, що говорити про подальше здорожчання овочів із борщового набору в Україні поки що зарано. Адже збирати врожай деяких культур закінчать лише на початку листопада.

Джерело: Вікна новини

Фото: Depositphotos

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