Погода в Украине в среду, 8 сентября, будет теплой и солнечной днем, но прохладной ночью. Столбики термометров покажут до +25 градусов тепла. Порывы ветра составят 3-8 метров за секунду.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях днем ожидается от +19 до +25 тепла, а ночью от +6 до +9 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха составит от +17 до +21 тепла днем, а ночью местами опустится до +5 градусов.

На юго-востоке Украине в дневное время будет от +17 до +23 тепла, а ночью от +2 до +11 градусов. Самые прохладные ночи ожидаются в Донецкой и Луганской областях.

В Киеве днем ожидается от +19 до +21 тепла, а ночью от +7 до +9 градусов.

Напомним, погода в Украине с 7 до 11 сентября будет меняться: сначала области накроют заморозки, а затем — бабье лето.

Антициклон Hermelinde будет блокировать любые осадки, поэтому в Украине будет преобладать сухая солнечная погода.