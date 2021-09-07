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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Сонячно і до +25 тепла: погода в Україні на 8 вересня

Сонячно і до +25 тепла: погода в Україні на 8 вересня

Погода в Україні в середу, 8 вересня, буде теплою та сонячною вдень, але прохолодною вночі. Стовпчики термометрів покажуть до +25 градусів тепла. Пориви вітру становитимуть 3-8 метрів за секунду. 

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, в західних областях вдень очікується від +19 до +25 тепла, а вночі від +6 до +9 градусів. 

У центральних і північних областях температура повітря складе від +17 до +21 тепла вдень, а вночі місцями опуститься до +5 градусів. 

На південному сході України в денний час буде від +17 до +23 тепла, а вночі від +2 до +11 градусів. Найхолодніші ночі очікуються в Донецькій і Луганській областях. 

погода 8 сентября

У Києві вдень очікується від +19 до +21 тепла, а вночі від +7 до +9 градусів. 

Нагадаємо, погода в Україні з 7 до 11 вересня буде змінюватися: спочатку області накриють заморозки, а потім – бабине літо. 

Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, тому в Україні буде переважати суха сонячна погода.

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