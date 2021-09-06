Погода в Україні з 7 до 11 вересня буде змінюватись: спочатку області накриють заморозки, а потім – бабине літо. На всій території країни очікується без опадів.

Такий прогноз озвучили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, у Києві та області у вівторок, 7 вересня, буде спокійна погода без опадів. Денна температура у столиці сягатиме позначки +17…+19, а нічна – +4…+6.

А от у області вдень температура доходитиме до +19, а вночі спадатиме до +6. Також очікуються на поверхні ґрунту заморозки – 0…+3.

Згідно з прогнозом, погода в Україні 8 та 9 вересня залишиться стабільною без опадів.

Так, на узбережжі Чорного моря температура у середу вдень доходитиме до +12, а вночі спадатиме до +4..+9.

У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень на місцевих жителів чекає до +22 тела, а вночі буде від +1 до +6 градусів. На поверхні ґрунту заморозки – 0…+3. Водночас на Закарпатті буде до +26 тепла вдень.

На Київщині 8-9 вересня прогнозується суха погода. Вдень буде від +17 до +24, а вночі – від +4 до +9.

Також опадів не прогнозують в Україні і 10-11 вересня. Температура вдень становитиме від +20 до +26, а вночі – від +7 до +13. Водночас на узбережжі Чорного моря передбачено до +15 вночі.

На Київщині також без опадів у ці дні. Температура вдень +20…+25, вночі +7…+12.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, із середи, 8 вересня, в Україні стане теплішати.

Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, тому в Україні переважатиме суха сонячна погода.

Як пояснює Діденко, зараз в Україні триває перше бабине літо.

– Воно зазвичай триває з кінця серпня до, приблизно, 11 вересня, – зазначає синоптик.

За її словами, цей тиждень обіцяє розкішну погоду, а бабине літо пізніше обов‘язково повторить свій перформанс.

Джерело: Укрінформ, Наталка Діденко