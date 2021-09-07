19-летней жительнице Полтавы, которая на днях ранила из арбалета двух учителей городской школы, сообщили о подозрении.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет либо же пожизненное лишение свободы.

Инцидент произошел 6 сентября на территории школы №11 в Полтаве – во время второго урока. По данным следствия, 19-летняя девушка зашла на территорию учебного заведения и из арбалета ранила двух педагогов прямо на глазах у учеников.

Стрельба из арбалета в школе: 19-летней жительнице Полтавы сообщили о подозрении / 3 фотографии

Как рассказала директор школы Валентина Олийниченко, пострадали завуч, которая получила ранение в руку, и учительница (она была ранена в спину).

Оба педагога госпитализированы, а девушку задержали, изъяв у нее арбалет.

В ходе расследования правоохранители планируют провести экспертизы: в частности, исследовать орудие преступления.

Фото: Instagram News_Kharkiv