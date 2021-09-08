До 60 тыс. грн за первое место: увеличиваются премии лучшим учителям

На заседании 8 сентября правительство приняло постановление об увеличении премий победителям ежегодного конкурса Учитель года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сумма вознаграждения увеличивается вдвое.

За первое место будут выплачивать 60 тыс. грн, за второе — 54 тыс. грн и за третье — 48 тыс. грн.

То есть победители будут получать премию в размере 10 минимальных заработных плат, а лауреаты, занявшие второе и третье места, — премии в размере девяти и восьми минималок соответственно.

Поскольку минимальная зарплата будет постепенно увеличиваться, эти премии также будут расти.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн, повышение было в январе 2021 года. А уже с 1 января в 2022-го будет 6 500 грн.

В начале июня во время форума Украины 30 министр образования и науки Сергей Шкарлет анонсировал повышение должностных окладов учителей с 1 декабря 2021 года на 8,4%.

По его словам, с начала текущего года зарплата у педагогов уже увеличилась на 20%.

Источник: Денис Шмигаль