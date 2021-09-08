До 60 тис. грн за перше місце: збільшуються премії найкращим вчителям

На засіданні 8 вересня уряд ухвалив постанову щодо збільшення премій переможцям щорічного конкурсу Учитель року.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, сума винагороди збільшується удвічі.

За перше місце виплачуватимуть 60 тис. грн, за друге – 54 тис. грн і за третє – 48 тис. грн.

Тобто переможці отримуватимуть премію в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, а лауреати, які посядуть друге та третє місця, – премії в розмірі дев’яти та восьми мінімалок відповідно.

Оскільки мінімальна зарплата буде поступово збільшуватися, ці премії також зростатимуть.

Нині мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис. грн, підвищення було у січні 2021 року. А вже з 1 січня 2022-го буде 6 500 грн.

На початку червня під час форуму Україна 30 міністр освіти і науки Сергій Шкарлет анонсував підвищення посадових окладів вчителів з 1 грудня 2021 року на 8,4%.

За його словами, з початку поточного року зарплата у освітян вже збільшилась на 20%.

Джерело: Денис Шмигаль