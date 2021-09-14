Новые карантинные ограничения обеспечат возвращение к нормальной жизни — Ляшко

Новые карантинные ограничения, установленные правительством, дадут возможность Украине вернуться к нормальной докоронавирусной жизни даже в случае их усиления.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Мы разрешаем в желтом, оранжевом и красном уровнях эпидемической опасности, которые устанавливаются в соответствии с определенными индикаторами заболеваемости, заполненности коек, нагрузки на учреждения здравоохранения, функционировать определенным сферам экономики во время этих карантинных ограничений, — отметил он.

Кроме того, Виктор Ляшко добавил, что бизнес самостоятельно будет выбирать, как работать в условиях усиления карантина:

— Сегодня те изменения, которые мы предложили в постановлении, разрешают работать заведениям или с такими ограничениями, какие были для желтого уровня эпидемической опасности раньше, или в случае, если вакцинировано 80% коллектива и заведение посещают вакцинированные люди. Тогда можно эти ограничения не применять. Владелец выбирает, по какому пути двигаться: или работает в карантинных ограничениях, или показывает, что это заведение открыто для вакцинированных и в нем весь коллектив сделал прививки, — объяснил министр.

По его словам, заведения питания, спортивные учреждения, кинотеатры, ТРЦ смогут работать и в регионах красной зоны карантина при условии, что 100% работников будут иметь Covid-сертификат, подтверждающий полный цикл вакцинации, или будут проходить ПЦР-тестирование каждые три дня.

14 сентября стало известно, что Кабмин установил новые карантинные ограничения в Украине. Они предусматривают, что в стране будут действовать Covid-сертификаты — желтый и зеленый.

В них будет информация о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от коронавируса.

Также наличие у граждан, пересекающих границу Украины и прибывающих с временно оккупированных территорий, желтого или зеленого Covid-сертификата освобождает их от самоизоляции.