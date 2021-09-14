Нові карантинні обмеження забезпечать повернення до нормального життя – Ляшко

Нові карантинні обмеження, які встановив уряд, дадуть можливість Україні повернутися до нормального докоронавірусного життя навіть у разі їхнього посилення.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Ми дозволяємо в жовтому, помаранчевому і червоному рівнях епідемічної небезпеки, які встановлюються відповідно до певних індикаторів захворюваності, заповненості ліжок, навантаження на заклади охорони здоров’я, функціонувати певним сферам економіки під час цих карантинних обмежень, – зазначив він.

Крім того, Віктор Ляшко додав, що бізнес самостійно обиратиме, як працювати у разі посилення карантину:

– Сьогодні ті зміни, які ми запропонували в постанові, дозволяють працювати закладам або з такими обмеженнями, які були для жовтого рівня епідемічної небезпеки раніше, або в разі, якщо вакциновано 80% колективу і заклад відвідують вакциновані люди. Тоді можна ці обмеження не застосовувати. Власник обирає, яким шляхом рухатися: або працює в карантинних обмеженнях, або показує, що цей заклад відкритий для вакцинованих і в ньому весь колектив зробив щеплення, – пояснив міністр.

За його словами, заклади харчування, спортивні заклади, кінотеатри, ТРЦ зможуть працювати і в регіонах червоної зони карантину за умови, що 100% працівників матимуть Covid-сертифікат, який підтверджує повний цикл вакцинації, або проходитимуть ПЛР-тестування кожні три дні.

14 вересня стало відомо, що Кабмін встановив нові карантинні обмеження в Україні. Вони передбачають, що в країні діятимуть Covid-сертифікати – жовтий і зелений.

У них буде інформація про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від коронавірусу.

Також наявність у громадян, які перетинають кордон України і прибувають з тимчасово окупованих територій, жовтого або зеленого Covid-сертифікату звільняє їх від самоізоляції.