Шмыгаль: Отсутствие пенсионной системы второго уровня — это преступление

Отсутствие в Украине накопительной пенсионной системы или пенсионной системы второго уровня премьер-министр Денис Шмыгаль считает преступлением.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его словам, из-за бездействия власти в течение предыдущих 30 лет украинцы имеют такие пенсии.

— Для того, чтобы через 10-15 лет украинцы имели адекватные пенсии, уже сегодня нужно начать работу по введению в Украине второго уровня пенсионной системы, — подчеркнул глава правительства.

В то же время Шмыгаль признал, что это сложный вопрос, который вызывает много дискуссий, поскольку не все страны смогли удачно ее ввести, были ошибки.

— Но у нас есть идеи, мы дискутируем. То есть начало введения второго уровня будет за счет государства происходить, чтобы люди привыкли, поняли и почувствовали доверие к этому уровню пенсионной системы, — добавил он.