Шмыгаль анонсировал дату ежегодной индексации пенсий

Индексация пенсии 1 марта каждого года будет проводиться для всех категорий пенсионеров.

Новый законопроект, который на прошлой неделе поддержала Верховная Рада, исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда из механизма индексации исключались военные и ученые, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

— Параллельно мы работаем над введением накопительной пенсионной системы, чтобы украинцы наконец получали достойные пенсионные выплаты, — сказал он.

По словам главы правительства, за полтора года пенсии выросли на 25% благодаря комплексным программам поддержки.

Напомним, в среду, 8 сентября, Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров представит на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета на 2022 году уже 15 сентября.

Документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года.

Накануне министр финансов Сергей Марченко сообщил, что дефицит госбюджета-2022 составит 3,5% ВВП, как и предусмотрено бюджетной декларацией на ближайшие три года.