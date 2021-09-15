День работников финансовой сферы — новый праздник в Украине

Правительство на заседании 15 сентября согласовало указ президента об установлении нового профессионального праздника — Дня работников финансовой сферы.

Предлагаемая дата — 24 июля. Она выбрана не случайно, так как в этот день православная церковь чтит память княгини Ольги.

Она считается первой женщиной, которая упорядочила сбор дани на территории Киевской Руси.

Дань — это обязательный налог натурой или деньгами в пользу правителя, государства, церкви (десятина) или иного общественного объединения.

Установление этого праздника обусловлено поддержкой специалистов финансовых ведомств, несущих перед народом ответственность за дальнейшее развитие государства.

В Украине есть День банковского работника, который отмечается ежегодно 20 мая, а 2 июля — День работника налоговой службы. Теперь у них будет еще один день для празднования.