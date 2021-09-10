Налоговая амнистия: первые украинцы уже подали добровольные декларации

В системе принятия электронных деклараций налоговой службы Украины появились первые добровольцы.

Об этом глава ГНС Евгений Олейников рассказал в комментарии одному из СМИ.

— Мы видим в этом то, что налогоплательщики заинтересованы в одноразовом нулевом декларировании, — заявил Олейников.

Добровольное декларирование активов

7 сентября 2021 года депутаты одобрили законопроект о внесении изменений в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с введением налоговой амнистии для украинцев.

Документ был определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Процедура будет проходить в течение года — с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022. Она предусматривает однократное добровольное декларирование физическим лицом активов, размещенных на территории Украины или за границей, из которых на момент получения налоги были уплачены не в полном объеме или вообще не оплачены.