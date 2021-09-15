День працівників фінансової сфери – нове свято в Україні

Уряд на засіданні 15 вересня погодив указ президента про встановлення нового професійного свята – Дня працівників фінансової сфери.

Пропонована дата – 24 липня. Вона обрана не випадково, оскільки у цей день православна церква шанує пам’ять княгині Ольги.

Її вважають першою жінкою, яка впорядкувала збір данини на теренах Київської Русі.

Данина – це обов’язковий податок натурою або грішми на користь правителя, держави, церкви (десятина) або іншого суспільного об’єднання.

Встановлення цього свята обумовлене підтримкою фахівців фінансових відомств, що несуть перед народом відповідальність за подальший розвиток держави.

В Україні є День банківського працівника, який відзначають щорічно 20 травня, а 2 липня – День працівника податкової служби. Тепер у них буде ще один день для святкування.