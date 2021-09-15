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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Обмен пленными и режим тишины: украинская делегация в ТКГ обратилась к России

оос війна на донбасі

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе призвала Россию ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВВ.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он отметил, что разблокирование работы КПВВ позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

Кроме того, Украина призвала РФ обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушение.

Между тем российская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм.

Со своей стороны Украина расценивает это как сознательную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

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В целом украинская делагация призвала российскую сторону отнестись ответственно к выполнению решений, принятых с участием российского руководства и государств-посредников Франции и Германии, в частности, во время Парижского саммита в декабре 2020 года.

Источник: Украинская делегация в ТКГ

Фото: Штаб ООС

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