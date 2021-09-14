Количество обстрелов на Донбассе с начала года растет в геометрической прогрессии — СЦКК

Количество обстрелов на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации растет в геометрической прогрессии.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) прекращения огня Александр Апполонов.

— Я с уверенностью могу сказать, что за последние пять лет такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны вооруженных формирований России не помню. Даже если мы посмотрим прошлый год, июль 2020-го, после заключения соглашений о режиме прекращения огня. До Нового года все было более-менее. Незаконные вооруженные формирования придерживались режима прекращения огня. Но в начале этого года (май, июнь) обстрелы растут в геометрической прогрессии, — отметил он.

По мнению Апполонова, то, что количество обстрелов выросло, можно объяснить несколькими факторами. Одним из них является начало активной фазы стратегических российско-белорусских учений Запад-2021 и проведение выборов в Госдуму России с привлечением гражданского населения Донбасса, которое получило паспорта РФ.

Еще одним фактором, по словам Апполонова, можно считать попытки РФ показать человечеству мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны.

Это все сопровождается и применением СМИ как Российской Федерации, так и интернет-изданий, которые действуют на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В зоне ООС в течение суток 12 сентября в результате обстрела вооруженные формирования Российской Федерации ранили трех украинских военнослужащих. О смерти еще одного бойца в ВСУ сообщили ранее.

Сейчас раненые воины — в больнице. Медики сообщают, что состояние их здоровья — удовлетворительное.

Источник: Телеканал Дом

Фото: ООС