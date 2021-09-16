Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Минометный обстрел Счастья: раненым оказался мэр города Александр Дунец

Олександр Дунець

Оккупанты утром 16 сентября дважды обстреляли населенный пункт Счастье Луганской области из минометов. В результате обстрела ранен глава Счастьенскиой городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Об этом сообщила Счастьенская городская территориальная община.

У него осколочное ранение бедра и черепно-мозговая травма.

Дунец госпитализирован в больницу, сейчас его состояние здоровья — удовлетворительное.

В Счастье также повреждены два здания и два автомобиля.

Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны – это ч. 1 ст. 438 УКУ.

Такие действия оккупантов нарушают нормы Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года и Гаагской конвенции 1907 года.

На месте продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления.

Фото: Щастинська міська територіальна громада

Источник: Офис генпрокурора

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка