Минометный обстрел Счастья: раненым оказался мэр города Александр Дунец

Оккупанты утром 16 сентября дважды обстреляли населенный пункт Счастье Луганской области из минометов. В результате обстрела ранен глава Счастьенскиой городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Об этом сообщила Счастьенская городская территориальная община.

У него осколочное ранение бедра и черепно-мозговая травма.

Дунец госпитализирован в больницу, сейчас его состояние здоровья — удовлетворительное.

В Счастье также повреждены два здания и два автомобиля.

Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны – это ч. 1 ст. 438 УКУ.

Такие действия оккупантов нарушают нормы Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года и Гаагской конвенции 1907 года.

На месте продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления.

Фото: Щастинська міська територіальна громада