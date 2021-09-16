Минометный обстрел Счастья: раненым оказался мэр города Александр Дунец

Оккупанты утром 16 сентября дважды обстреляли населенный пункт Счастье Луганской области из минометов. В результате обстрела ранен глава Счастьенскиой городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.
Об этом сообщила Счастьенская городская территориальная община.
У него осколочное ранение бедра и черепно-мозговая травма.
Дунец госпитализирован в больницу, сейчас его состояние здоровья — удовлетворительное.
В Счастье также повреждены два здания и два автомобиля.
Луганская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны – это ч. 1 ст. 438 УКУ.
Такие действия оккупантов нарушают нормы Женевской конвенции о защите жертв войны от 1949 года и Гаагской конвенции 1907 года.
На месте продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления.