В большинстве регионов Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине, 16 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве областей.

Об этом украинцев предупреждает Укргидрометцентр.

Отмечается, что опасность минует большинство районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

— 16 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности, — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Сегодня, 16 сентября, погода будет сухой в большинстве областей Украины. Этот четверг является одним из последних по-летнему теплых дней сентября и дальше синоптики прогнозируют тенденцию на похолодание.

По прогнозам Укргидрометцентра, теплее всего 16 сентября будет на западе. Температура воздуха составляет +20…+24 днем ​​и +8…+11 ночью.

На севере будут самые холодные ночи, температура ночью опустится до +5 …+7.

Ночное похолодание ожидает и жителей центральных областей, а вот днем ​​в центре будет достаточно тепло.

Подробный прогноз погоды на 16 сентября, читайте в материале Фактов ICTV.