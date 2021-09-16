У більшості регіонів України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні, 16 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості областей.

Про це українців попереджає Укргідрометцентр.

Зазначається, що небезпека омине більшість районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

– 16 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Сьогодні, 16 вересня, погода буде сухою у переважній більшості областей України. Цей четвер є одним з останніх по-літньому теплих днів вересня і далі синоптики прогнозують тенденцію похолодання.

За прогнозами Укргідрометцентру, найтепліше 16 вересня буде на заході. Температура повітря становитиме +20…+24 вдень та +8…+11 вночі.

На півночі будуть найхолодніші ночі, температура вночі опуститься до +5…+7.

Нічне похолодання чекає і на жителів центральних областей, а от вдень у центрі буде досить тепло.

Детальний прогноз погоди на 16 вересня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.