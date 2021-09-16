В Министерстве образования Украины обнародовали разъяснения, как с 20 сентября после принятых Кабмином изменений будут работать учебные заведения.

Так, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности обучение в учебных заведениях будет продолжаться, если 80% работников будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат).

Сертификат может подтверждать:

вакцинацию против Covid-19 одной дозой двухдозной вакцины (желтые сертификаты),

вакцинацию против Covid-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты),

отрицательный результат ПЦР-теста,

выздоровление после Covid-19.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения могут работать, если 100% сотрудников будут иметь международный, внутренний или иностранный сертификат.

Сертификат может подтверждать:

вакцинацию против Covid-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты),

отрицательный результат ПЦР-теста,

выздоровление после Covid-19.

Срок действия документов:

желтого Covid-сертификата – 120 дней от даты введения дозы,

зеленого Covid-сертификата – 365 дней,

сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста – 72 часа,

сертификата о выздоровлении после Covid-19 – 180 дней.

Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Дія.

Covid-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате, печатать их на бумаге нужного цвета не нужно.

13 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения.

Постановление вступит в силу 20 сентября.

В принятых изменениях, в частности, речь идет о работе учебных заведений в случае введения желтого и красного уровней опасности.