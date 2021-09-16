В Министерстве образования Украины обнародовали разъяснения, как с 20 сентября после принятых Кабмином изменений будут работать учебные заведения.
Так, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности обучение в учебных заведениях будет продолжаться, если 80% работников будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат).
Сертификат может подтверждать:
- вакцинацию против Covid-19 одной дозой двухдозной вакцины (желтые сертификаты),
- вакцинацию против Covid-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты),
- отрицательный результат ПЦР-теста,
- выздоровление после Covid-19.
В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения могут работать, если 100% сотрудников будут иметь международный, внутренний или иностранный сертификат.
Сертификат может подтверждать:
- вакцинацию против Covid-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты),
- отрицательный результат ПЦР-теста,
- выздоровление после Covid-19.
Срок действия документов:
- желтого Covid-сертификата – 120 дней от даты введения дозы,
- зеленого Covid-сертификата – 365 дней,
- сертификата с отрицательным результатом ПЦР-теста – 72 часа,
- сертификата о выздоровлении после Covid-19 – 180 дней.
Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Дія.
Covid-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате, печатать их на бумаге нужного цвета не нужно.
13 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения.
Постановление вступит в силу 20 сентября.
В принятых изменениях, в частности, речь идет о работе учебных заведений в случае введения желтого и красного уровней опасности.