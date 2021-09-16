У Міністерстві освіти України оприлюднили роз’яснення, як із 20 вересня після ухвалених Кабміном змін працюватимуть навчальні заклади.
Так, у разі запровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки навчання в закладах освіти триватиме, якщо 80% працівників матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат).
Сертифікат може підтверджувати:
- вакцинацію проти Covid-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати),
- вакцинацію проти Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати),
- негативний результат ПЛР-тесту,
- одужання особи від Covid-19.
У разі запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти можуть працювати, якщо 100% працівників матимуть міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.
Сертифікат може підтверджувати:
- вакцинацію проти Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати),
- негативний результат ПЛР-тесту,
- одужання особи від Covid-19.
Строк чинності документів:
- жовтого Covid-сертифіката – 120 днів від дати введення дози,
- зеленого Covid-сертифіката – 365 днів,
- сертифіката із негативним результатом ПЛР-тесту – 72 години,
- сертифіката про одужання від Covid-19 – 180 днів.
Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку Дія.
Covid-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі, друкувати їх на папері потрібного кольору не потрібно.
13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження.
Постанова набуде чинності 20 вересня.
В ухвалених змінах, зокрема, йдеться про роботу навчальних закладів у випадку запровадження жовтого та червоного рівнів небезпеки.