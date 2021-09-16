У Міністерстві освіти України оприлюднили роз’яснення, як із 20 вересня після ухвалених Кабміном змін працюватимуть навчальні заклади.

Так, у разі запровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки навчання в закладах освіти триватиме, якщо 80% працівників матимуть документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат).

Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію проти Covid-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати),

вакцинацію проти Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати),

негативний результат ПЛР-тесту,

одужання особи від Covid-19.

У разі запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти можуть працювати, якщо 100% працівників матимуть міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат.

Сертифікат може підтверджувати:

вакцинацію проти Covid-19 повним курсом однодозної чи дводозної вакцини (зелені сертифікати),

негативний результат ПЛР-тесту,

одужання особи від Covid-19.

Строк чинності документів:

жовтого Covid-сертифіката – 120 днів від дати введення дози,

зеленого Covid-сертифіката – 365 днів,

сертифіката із негативним результатом ПЛР-тесту – 72 години,

сертифіката про одужання від Covid-19 – 180 днів.

Чинність сертифіката має бути підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку Дія.

Covid-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі, друкувати їх на папері потрібного кольору не потрібно.

13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження.

Постанова набуде чинності 20 вересня.

В ухвалених змінах, зокрема, йдеться про роботу навчальних закладів у випадку запровадження жовтого та червоного рівнів небезпеки.