Найближчим часом у додатку Дія запустять низку нових послуг. Детальніше про оновлення, що плануються, в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, особам, які користуються додатком Дія, надходитиме інформація про перевірку кредитної історії в разі, якщо хтось захоче оформити на них кредит.

– Ми запускаємо інформування громадян України, які користуються Дією, про те, що нині перевіряється їхня кредитна історія. Електронні документи надійніші за паперові. Для того, щоб людина могла отримати кредит онлайн, потрібно пройти кілька етапів електронної верифікації. Ми хочемо захистити людей, які використовують паперові документи. Якщо хтось намагається оформити на людину кредит через паперові документи – людина буде попереджена і отримає сповіщення в Дії, що зараз перевіряється її кредитна історія.

Федоров зазначив, що таким чином можна буде зупинити процес оформлення кредиту.

— Якщо ви не оформлюєте кредит, а вам надходить відповідне сповіщення, це свідчить про те, що є проблеми та випадки шахрайства.

У кожному релізі Міністерство цифрової інформації дедалі більше приділяє увагу кібербезпеці. Наприклад, будуть нові інструменти для захисту інформації під час шерингу.

— Ми готуємо пул послуг, які стосуються соціальної та пенсійної сфери. Це й оформлення субсидій, переоформлення та оформлення пенсій, електронне пенсійне посвідчення, подача документів на шлюб, різноманітні довідки з РАГСу та Пенсійного фонду. Всі ці послуги можна буде отримати швидко та зручно онлайн. Готуємо оновлену послугу зміни місця проживання – вже не для шістьох міст, а для всієї країни, – розповів Федоров.

Фінальний етап у додатку Дія проходить оплата комунальних послуг. Наразі розробляється концепція, щоб усі постачальники комунальних послуг інтегрувалися в єдину систему. Втім, щоб розробити систему, слід ухвалити відповідний закон.

Більше про зміни, на які слід чекати найближчим часом у Дії, ноу-хау перепису населення та чому важлива співпраця з Apple, читайте на сайті Факти ICTV в ексклюзивному інтерв’ю з Михайлом Федоровим.