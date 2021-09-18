Разница в зарплатах мужчин и женщин всегда была актуальной проблемой для всех стран мира. Недавно появился даже новый праздник – Международный день оплаты труда, который отмечается 18 сентября. Его основала 15 ноября 2019 года Генассамблея ООН. Авторами резолюции выступили несколько стран, включая Украину.

Какая сейчас ситуация с оплатой труда женщин и мужчин в мире и в Украине, Факты ICTV разбирались с экспертом.

Разница зарплат мужчин и женщин — статистика

— В большинстве стран, даже развитых и демократических, разница в зарплатах мужчин и женщин всегда была в пользу первых. В среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) она достигает 13%, в Бельгии — 4%, в США — 18,5%, а в РФ, например, самая большая разница в Европе — 28%, — рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина.

По ее словам, если всем странам ОЭСР удастся поднять уровень занятости женщин до уровня Швеции (81%), то ВВП всей группы стран может вырасти в долгосрочной перспективе на целых $6 трлн. В наибольшем выигрыше будут страны с самым низким уровнем занятости женщин — например, Мексика, Италия и Греция.

Если посмотреть на данные Госстата, в Украине ситуация не самая худшая.

По итогам 2020 года, средние зарплаты украинских женщин были на 18,6% меньше, чем зарплаты мужчин. Эта цифра — следствие коронакризиса.

Однако данные за два квартала 2021-го свидетельствуют об улучшении тенденции.

Например, уже за первый квартал 2021 года эта разница сократилась до 17,8%. Средняя зарплата мужчин в Украине составляла 14 191 грн, женщин — 11 670 грн (82,2% от зарплаты мужчин).

Во втором квартале тоже прослеживается тенденция к сокращению разрыва. Средний заработок у мужчин составил 15 181 грн, у женщин — 12 553 грн, то есть 82,6% от зарплаты мужчины (разница 17,4%).

Гендерные особенности рынка труда и коронавирус

Женщины обычно соглашаются на меньшую зарплату, если работа ближе к дому.

— Они ценят продолжительность пути на работу на 20% сильнее, чем мужчины. Исследователи рассчитали, если бы для женщин время, затрачиваемое на дорогу на работу, имело такое же значение, как для мужчин, — то есть стало бы менее важным — гендерный разрыв в доходах сократился бы на 10%, — объясняет эксперт.

Повлияла на зарплаты прекрасного пола и пандемия коронавируса. Данные отчета PwC показывают, что 40% работающих женщин в мире (почти 510 млн) заняты в секторах, которые, по мнению экспертов Международной организации труда, больше всего страдают от Covid-19, по сравнению с 37% мужчин, занятых в этих же секторах.

— Это туризм, сфера развлечений и отдыха, торговля и услуги, — уточняет Татьяна Пашкина.

Подводя итоги, почему до сих пор женщины зарабатывают меньше мужчин, HR-эксперт вспомнила прежде всего об устоявшемся стереотипе о мужчинах-кормильцах, который влияет на неравенство.

— Во-вторых, в пандемию домашнее хозяйство легло на плечи женщин, что способствовало вынужденным увольнениям или приостановлению карьеры. Соответственно, это отразилось на зарплате, — отметила эксперт рынка труда.

Она говорит, что разрыв в заработках мужчин и женщин в Украине наблюдается во всех сферах и по всей карьерной лестнице.

— Кроме того, женщины в большем количестве заняты на менее оплачиваемых работах и медленнее делают карьеру, — пояснила HR-эксперт.