Різниця у зарплатах чоловіків та жінок завжди була актуальною проблемою для усіх країн світу. Нещодавно з’явилося навіть нове свято – Міжнародний день рівної оплати праці, яке відзначають 18 вересня. Його започаткувала 15 листопада 2019 року Генасамблея ООН. Авторами резолюції виступили кілька країн, зокрема й Україна.

Яка зараз ситуація з оплатою праці жінок та чоловіків у світі та в Україні, Факти ICTV розбиралися з експертом.

Різниця зарплат чоловіків і жінок – статистика

– У більшості країн, навіть розвинених та демократичних, різниця в зарплатах чоловіків та жінок завжди була на користь перших. У середньому по країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вона сягає 13%, в Бельгії – 4%, у США – 18,5%, а в РФ, наприклад, найбільша різниця у Європі – 28%, – розповіла HR-експерт Тетяна Пашкіна.

За її словами, якщо всім країнам ОЕСР вдасться підняти рівень зайнятості жінок до рівня Швеції (81%), то ВВП всієї групи країн може зрости в довгостроковій перспективі на цілих $6 трлн. У найбільшому виграші будуть країни з найнижчим рівнем зайнятості жінок – наприклад, Мексика, Італія і Греція.

Якщо подивитися на дані Держстату, в Україні ситуація не найгірша.

За підсумками 2020 року, середні зарплати українських жінок були на 18,6% меншими, ніж зарплати чоловіків. Ця цифра – наслідок коронакризи.

Проте дані за два квартали 2021-го свідчать про покращення тенденції.

Наприклад, уже за перший квартал 2021 року ця різниця скоротилася до 17,8%. Середня зарплата чоловіків в Україні становила 14 191 грн, жінок – 11 670 грн (82,2% від зарплати чоловіків).

У другому кварталі теж прослідковується тенденція до скорочення розриву. Середній заробіток у чоловіків становив 15 181 грн, у жінок – 12 553 грн, тобто 82,6% від зарплати чоловіка (різниця 17,4%).

Гендерні особливості ринку праці та коронавірус

Жінки зазвичай погоджуються на меншу зарплату, якщо робота ближче до дому.

– Вони цінують час, витрачений на дорогу до роботи, на 20% сильніше, ніж чоловіки. Дослідники розрахували, якби для жінок час у дорозі на роботу мав би таке саме значення, як для чоловіків – тобто став би менш важливим – то гендерний розрив у доходах скоротився б на 10%, – пояснює експерт.

Вплинула на зарплати прекрасної статі й пандемія коронавірусу. Дані звіту PwC засвідчують, що 40% працюючих жінок у світі (майже 510 млн) зайняті в секторах, які, на думку експертів Міжнародної організації праці, найбільше страждають від Covid-19, порівняно з 37% чоловіків, зайнятих у цих же секторах.

– Це туризм, сфера розваг і відпочинку, торгівля і продовольчі послуги, – уточнює Тетяна Пашкіна.

Підсумовуючи, чому досі жінки заробляють менше чоловіків, HR-експерт згадала передусім про усталений стереотип про чоловіків-годувальників, який впливає на нерівність.

– По-друге, у пандемію хатнє господарство лягло на плечі жінок, що посприяло вимушеним звільненням або призупиненню кар’єри. Відповідно, це вдарило по зарплаті, – наголосила експерт ринку праці.

Вона каже, що розвив у заробітках чоловіків та жінок в Україні спостерігається в усіх сферах і по всіх кар’єрних щаблях.

– Крім того, жінки частіше працюють на роботах менш оплачуваних та повільніше роблять кар’єру, – пояснила HR-експерт.