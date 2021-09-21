Рада сделала шаг к упрощению процедуры заключения трудовых договоров

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №5388 о трудовых отношениях. Он должен упростить порядок заключения трудовых договоров и вопрос испытательного срока.

Также документом оптимизируется порядок предоставления работодателем информации работнику об условиях, применяемых к трудовому договору (в частности относительно режима работы и времени отдыха, отпусков), а также исключается необходимость согласования прекращения трудовых отношений в ряде случаев с представителями профсоюзов.

Кроме того, авторы законопроекта №5388 предлагают, чтобы работник и работодатель могли предусмотреть дополнительные права, обязанности и ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации труда, условия прекращения договора, в частности досрочного.

Также законопроектом предлагают сократить количество категорий, для которых не устанавливается испытательный срок при заключении трудового договора:

с лицом, не достигшим 18 лет;

с беременной женщиной;

с лицом с инвалидностью, направленным на работу в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертной комиссией;

если договор заключен на срок до 12 месяцев;

при приеме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию;

в других случаях, если это предусмотрено законодательством.

В документе отмечается, что трудовой договор может быть бессрочным, заключаемым на неопределенный срок, и срочным, который заключается на определенный срок, но не более, чем на пять лет.