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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Рада зробила крок до спрощення процедури укладання трудових договорів

робота, ноутбук

Верховна рада України ухвалила у першому читанні законопроект №5388 про трудові відносини. Він покликаний спростити порядок укладення трудових договорів і питання випробувального терміну.

Також документом оптимізується порядок надання роботодавцем інформації працівникові про умови, що застосовуються до трудового договору (зокрема щодо режиму роботи і часу відпочинку, відпусток), а також виключається необхідність погодження припинення трудових відносин у низці випадків з представниками професійних спілок.

Крім того, автори законопроекту №5388 пропонують, щоб працівник і роботодавець могли передбачити додаткові права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці, умови припинення договору, зокрема дострокового.

Також законопроектом пропонують скоротити кількість категорій, для яких не встановлюється випробувальний термін у разі укладення трудового договору:

  • з особою, яка не досягла 18 років;
  • з вагітною жінкою;
  • з особою з інвалідністю, направленою на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальною експертною комісією;
  • якщо договір укладений на термін до 12 місяців;
  • при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію;
  • в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

У документі зазначається, що трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений термін, і строковим, який укладається на певний термін, але не більше, ніж на п’ять років.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Pixabay

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