Верховная Рада Украины предварительно поддержала законопроект, который на законодательном уровне регулирует работу фрилансеров.

Речь идет о документе №5161, за который сегодня проголосовали в первом чтении 327 народных депутатов.

Инициатором проекта закона является Кабинет министров.

Как объяснила, выступая с парламентской трибуны, заместитель министра экономики Светлана Глущенко, законопроектом предлагается:

1. Ввести особый вид трудового договора – с нефиксированным рабочим временем. Стороны смогут по договоренности определять время привлечения сотрудника к работе, ее объем, а также режим выполнения. Оплату труда будут осуществлять только за то время, когда работа фактически выполнялась.

2. Создать законодательную базу для урегулирования труда фрилансеров (вольнонаемных работников), что должно усилить их социально-трудовую защиту.

3. Закрепить на законодательном уровне возможность для работодателей привлекать сотрудников для выполнения работ, имеющих непостоянный, но повторяющийся характер.

4. Усовершенствовать процедуру начисления ЕСВ (единого социального взноса) для работодателей, использующих труд работников на нерегулярной основе.

– Использование трудового договора с нефиксированным рабочим временем усиливает мобильность работника, дает большую свободу выбора в реализации права на труд, а также создает удобный законодательный механизм легализации труда фрилансеров, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Количество трудовых договоров нового типа у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества его трудовых договоров.

В то же время юридические лица и физические лица-предприниматели, на которых работают менее 10 человек, смогут заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

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Работодатель не сможет запрещать сотруднику параллельно выполнять работу в другом месте.

Минимальная продолжительность рабочего времени сотрудника по новому трудовому договору составит 32 часа в течение календарного месяца.

Работник получит все права, предусмотренные законодательством о труде (относительно режима работы, времени отдыха, выплаты зарплаты и т.п.).

Верховная Рада сегодня также приняла в первом чтении законопроект №5388 о трудовых отношениях. Он должен упростить порядок заключения трудовых договоров и вопрос испытательного срока.