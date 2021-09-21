Верховна Рада України попередньо підтримала законопроект, який на законодавчому рівні врегульовує роботу фрілансерів.

Йдеться про документ №5161, за який сьогодні проголосували в першому читанні 327 народних депутатів.

Ініціатором проекту закону є Кабінет міністрів.

Як пояснила, виступаючи з парламентської трибуни, заступниця міністра економіки Світлана Глущенко, законопроектом пропонується:

1. Запровадити особливий вид трудового договору – з нефіксованим робочим часом. Сторони зможуть за домовленістю визначати час залучення працівника до роботи, її обсяг, а також режим виконання. Оплату праці здійснюватимуть лише за той час, коли робота фактично виконувалася.

2. Створити законодавчу базу для врегулювання праці фрілансерів (вільнонайманих працівників), що має посилити їх соціально-трудовий захист.

3. Закріпити на законодавчому рівні можливість для роботодавців залучати працівників для виконання робіт, що мають непостійний, але повторюваний характер.

4. Вдосконалити процедуру нарахування ЄСВ (Єдиного соціального внеску) для роботодавців, які використовують працю працівників на нерегулярній основі.

– Використання трудового договору з нефіксованим робочим часом посилює мобільність працівника, дає більшу свободу вибору у реалізації права на працю, а також створює зручний законодавчий механізм легалізації праці фрілансерів, – зазначається в пояснювальній записці до законопроекту.

Кількість трудових договорів нового типу в одного роботодавця не може перевищувати 10% від загальної кількості його трудових договорів.

Водночас юридичні особи та фізичні особи-підприємці, на яких працюють менше 10 осіб, зможуть укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

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Роботодавець не зможе забороняти працівникові паралельно виконувати роботу в іншому місці.

Мінімальна тривалість робочого часу працівника за новим трудовим договором становитиме 32 години протягом календарного місяця.

Працівник отримає всі права, передбачені законодавством про працю (щодо режиму роботи, часу відпочинку, виплати зарплати тощо).

Верховна Рада сьогодні також ухвалила у першому читанні законопроект №5388 про трудові відносини. Він покликаний спростити порядок укладення трудових договорів і питання випробувального терміну.