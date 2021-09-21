С 23 сентября Украина переходит в желтую зону эпидемической опасности. В соответствии с новыми карантинными ограничениями, школы смогут работать в обычном режиме при условии, если минимум 80% работников вакцинировано хотя бы одной дозой.
Следовательно, там, где уровень получения прививок преподавателями ниже 80% — школы закроют на карантин.
Подробнее о том, какие школы закроют на карантин и в каких областях — в материале Фактов ICTV.
Киевская область
По состоянию на 17 сентября в Киевской области 5 350 школ из более 14 тыс. соответствуют карантинным требованиям. То есть свыше 80% работников имеют хотя бы одну прививку.
Также все школьные заведения Киева продолжат работать в обычном режиме. Согласно последним данным о вакцинации, показатели вакцинирования учителей в городе достигают выше 80%.
Львовская область
В этой области около 10% школ смогут работать офлайн после введения желтой зоны в Украине. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время брифинга.
— Во Львовской области почти 1 100 школ. Из них, к сожалению, не больше 10% смогут продолжить обучение офлайн. Во всех остальных школах будут вынужденные каникулы, — объяснил Черемис.
По данным пресс-службы Львовской ОГА, в области 80% работников привиты в 165 школах.
Самые высокие показатели в Стрыйском районе — 22,3%, Червоноградском — 21,4% и Дрогобычском — 20%.
На последнем месте Львовский район. Только 2,6% школ вакцинировали более 80% сотрудников.
Ивано-Франковская область
На сегодня в области лишь 123 школьных заведения из 1 066 вакцинировали более 80% учителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГА.
Одесская область
В этой области в целом 78 образовательных учреждений имеют минимум 80% вакцинированных работников.
По словам главы одесского городского департамента образования и науки Елены Буйневич, в области привито около 70% преподавателей.
Черновицкая область
Как сообщают в ОГА, в 22 школах привито 100% работников. Таким образом, образовательные учреждения смогут работать даже в случае перехода в красную зону.
В то же время 240 учебных заведений привили минимум 80% педагогов. А вот меньше 80% вакцинированных — в 51 школе.
Запорожская область
На сегодняшний день около 30% школ почти достигли уровня 80% вакцинации. Об этом заявил председатель ОГА Александр Старух.
По словам Старуха, сейчас в области вакцинировано:
- 56% сотрудников детских садов;
- 58% сотрудников школьных учреждений;
- 56% — профессионально-технических училищ;
- 70% — профобразования;
- 59% — высших учебных заведений.
— Никакой дистанционной работы или онлайн-уроков не будет. Образовательные учреждения продолжат работу только после того, как сотрудники пройдут вакцинацию. Это решение правительства, оно обязательно и не подлежит обсуждению, — объяснил председатель ОГА.
Ровенская область
В области вакцинировано более 80% преподавателей в 187 образовательных учреждениях. Соответственно, эти школы будут работать в офлайн-режиме.
Согласно информации ОГА, в области из 44 тыс. учителей полный этап вакцинации прошли 22 978 человек, то есть 51% всех преподавателей.
Черниговская область
По последним данным о вакцинации, 60% школ области соответствуют требованиям Минздрава и продолжат работу. Из 413 заведений 164 должны пойти на карантин.
21 сентября Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС установила желтый эпидемиологический уровень на всей территории Украины, начиная с четверга. Такое решение приняли из-за ухудшения Covid-ситуации в стране.
Подробнее о запретах в желтой зоне и новых карантинных ограничениях — в материале.