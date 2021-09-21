С 23 сентября Украина переходит в желтую зону эпидемической опасности. В соответствии с новыми карантинными ограничениями, школы смогут работать в обычном режиме при условии, если минимум 80% работников вакцинировано хотя бы одной дозой.

Следовательно, там, где уровень получения прививок преподавателями ниже 80% — школы закроют на карантин.

Подробнее о том, какие школы закроют на карантин и в каких областях — в материале Фактов ICTV.

Киевская область

По состоянию на 17 сентября в Киевской области 5 350 школ из более 14 тыс. соответствуют карантинным требованиям. То есть свыше 80% работников имеют хотя бы одну прививку.

Также все школьные заведения Киева продолжат работать в обычном режиме. Согласно последним данным о вакцинации, показатели вакцинирования учителей в городе достигают выше 80%.

Львовская область

В этой области около 10% школ смогут работать офлайн после введения желтой зоны в Украине. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис во время брифинга.

— Во Львовской области почти 1 100 школ. Из них, к сожалению, не больше 10% смогут продолжить обучение офлайн. Во всех остальных школах будут вынужденные каникулы, — объяснил Черемис.

По данным пресс-службы Львовской ОГА, в области 80% работников привиты в 165 школах.

Самые высокие показатели в Стрыйском районе — 22,3%, Червоноградском — 21,4% и Дрогобычском — 20%.

На последнем месте Львовский район. Только 2,6% школ вакцинировали более 80% сотрудников.

Ивано-Франковская область

На сегодня в области лишь 123 школьных заведения из 1 066 вакцинировали более 80% учителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГА.

Одесская область

В этой области в целом 78 образовательных учреждений имеют минимум 80% вакцинированных работников.

По словам главы одесского городского департамента образования и науки Елены Буйневич, в области привито около 70% преподавателей.

Черновицкая область

Как сообщают в ОГА, в 22 школах привито 100% работников. Таким образом, образовательные учреждения смогут работать даже в случае перехода в красную зону.

В то же время 240 учебных заведений привили минимум 80% педагогов. А вот меньше 80% вакцинированных — в 51 школе.

Запорожская область

На сегодняшний день около 30% школ почти достигли уровня 80% вакцинации. Об этом заявил председатель ОГА Александр Старух.

По словам Старуха, сейчас в области вакцинировано:

56% сотрудников детских садов;

58% сотрудников школьных учреждений;

56% — профессионально-технических училищ;

70% — профобразования;

59% — высших учебных заведений.

— Никакой дистанционной работы или онлайн-уроков не будет. Образовательные учреждения продолжат работу только после того, как сотрудники пройдут вакцинацию. Это решение правительства, оно обязательно и не подлежит обсуждению, — объяснил председатель ОГА.

Ровенская область

В области вакцинировано более 80% преподавателей в 187 образовательных учреждениях. Соответственно, эти школы будут работать в офлайн-режиме.

Согласно информации ОГА, в области из 44 тыс. учителей полный этап вакцинации прошли 22 978 человек, то есть 51% всех преподавателей.

Черниговская область

По последним данным о вакцинации, 60% школ области соответствуют требованиям Минздрава и продолжат работу. Из 413 заведений 164 должны пойти на карантин.

21 сентября Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС установила желтый эпидемиологический уровень на всей территории Украины, начиная с четверга. Такое решение приняли из-за ухудшения Covid-ситуации в стране.

Подробнее о запретах в желтой зоне и новых карантинных ограничениях — в материале.