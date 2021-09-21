Із 23 вересня Україна переходить до жовтої зони епідемічної небезпеки. Відповідно до нових карантинних обмежень, школи зможуть працювати у звичайному режимі за умови, якщо щонайменше 80% працівників вакциновано хоча б однією дозою.

Тобто там, де рівень щеплення викладачів нижчий за 80% – школи закриють на карантин.

Детальніше про те, які школи закриють на карантин та в яких областях – у матеріалі Фактів ICTV.

Київська область

Станом на 17 вересня на Київщині 5 350 шкіл із понад 14 тис. відповідають карантинним вимогам. Тобто понад 80% працівників там мають хоча б одне щеплення.

Також усі шкільні заклади Києва продовжать працювати у звичайному режимі. За останніми даними щодо вакцинації, показники щеплення вчителів у місті сягають вище 80%.

Львівська область

У цій області близько 10% шкіл зможуть працювати офлайн після введення жовтої зони в Україні. Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу.

– У Львівській області майже 1 100 шкіл. Із них, на жаль, не більше 10% зможуть продовжити навчання офлайн. У всіх інших школах будуть вимушені канікули, – пояснив Черемис.

За даними прес-служби Львівської ОДА, у області 80% працівників щеплені в 165 школах.

Найвищі показники у Стрийському районі – 22,3%, Червоноградському – 21,4% та Дрогобицькому – 20%.

На останньому місці Львівський район. Лише 2,6% шкіл вакцинували більше 80% співробітників.

Івано-Франківська область

На сьогодні в області лише 123 шкільних заклади із 1 066 вакцинували понад 80% учителів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОДА.

Одеська область

У цій області загалом 78 освітніх закладів мають щонайменше 80% вакцинованих працівників.

За словами голови одеського міського департаменту освіти й науки Олени Буйневич, в області щеплено близько 70% викладачів.

Чернівецька область

Як повідомляють в ОДА, у 22 школах вакцинувалося 100% працівників. Таким чином, освітні заклади зможуть працювати навіть у разі переходу до червоної зони.

Водночас 240 навчальних закладів щепили щонайменше 80% педагогів. А от менше 80% вакцинованих – у 51 школі.

Запорізька область

На сьогодні близько 30% шкіл майже досягли рівня 80% вакцинації. Про це заявив голова ОДА Олександр Старух.

За словами Старуха, наразі в області вакциновано:

56% співробітників дитячих садків;

58% співробітників шкільних закладів;

56% – професійно-технічних училищ;

70% – профосвіти;

59% – вищих навчальних закладів.

– Ніякої дистанційної роботи або онлайн-уроків не буде. Освітні заклади продовжать роботу тільки після того, як співробітники пройдуть вакцинацію. Це рішення уряду, воно обов’язкове і не підлягає обговоренню, – пояснив голова ОДА.

Рівненська область

В області вакциновано понад 80% викладачів у 187 освітніх закладах. Відповідно, ці школи працюватимуть офлайн.

Згідно з інформацією ОДА, в області з 44 тис. вчителів повний етап вакцинації пройшли 22 978 людей, тобто 51% від усіх викладачів.

Чернігівська область

За останніми даними щодо вакцинації, 60% шкіл області відповідають вимогам МОЗ і продовжать роботу. Із 413 закладів 164 мають піти на карантин.

21 вересня Державна комісія з ТЕБ та НС встановила жовтий епідеміологічний рівень на всій території України, починаючи з четверга. Таке рішення ухвалили через погіршення Covid-ситуації в країні.

Детальніше про заборони у жовтій зоні та нові карантинні обмеження – у матеріалі.