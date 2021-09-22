Кабмин увеличил уставный капитал Укрфинжитла: кто получит помощь в приобретении квартиры

Уставный капитал предприятия Укрфинжитло будет увеличен на 20 млрд грн.

Соответствующее постановление в среду, 22 сентября, принял Кабинет министров Украины на своем заседании.

Средства будут направлены на реализацию программ по обеспечению украинцев жильем на условиях ипотеки и лизинга.

Таким образом жильем должны быть обеспечены 20 тыс. семей, члены которых получают зарплату из государственного либо региональных бюджетов.

Планируется, что 12 тыс. квартир будут приобретены на условиях лизинга, а оставшимся 8 тыс. семей предоставят ипотеку.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в приложении Дія вскоре будет запущен ряд новых услуг, о чем рассказал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, граждане смогут проверить свою кредитную историю в случае, если захотят взять кредит.

Кроме того, в разработке — пул услуг, касающихся социальной и пенсионной сферы: оформление субсидий; переоформление и оформление пенсий; электронное пенсионное удостоверение; подача документов на брак; получение справок из ЗАГСа и Пенсионного фонда.