Кабмін збільшив статутний капітал Укрфінжитла: хто отримає допомогу для придбання квартири

Статутний капітал підприємства Укрфінжитло буде збільшено на 20 млрд грн.

Відповідну постанову у середу, 22 вересня, ухвалив Кабінет міністрів України на своєму засіданні.

Кошти будуть спрямовані на реалізацію програм щодо забезпечення українців житлом на умовах іпотеки та лізингу.

Таким чином житлом має бути забезпечено 20 тис. сімей, члени яких отримують зарплатню з державного або регіональних бюджетів.

Планується, що 12 тис. квартир будуть придбані на умовах лізингу, а решті 8 тис. сімей нададуть іпотеку.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що у додатку Дія незабаром буде запущено низку нових послуг, про що розповів віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зокрема, громадяни зможуть перевірити свою кредитну історію в разі, якщо вони забажають взяти кредит.

Крім того, розробляється пул послуг, що стосуються соціальної та пенсійної сфери: оформлення субсидій; переоформлення та оформлення пенсій; електронного пенсійного посвідчення; подачі документів на шлюб; отримання довідок з РАГСу і Пенсійного фонду.