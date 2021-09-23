Желтая зона карантина в Украине: как будут работать школы и детсады

С сегодняшнего дня, 23 сентября, в Украине начали действовать правила желтой зоны адаптивного карантина. В Министерстве образования и науки назвали условия посещения школ и детских садов во время желтого уровня эпидемической опасности.

В соответствии с новыми карантинными ограничениями, образовательные учреждения смогут работать в офлайн-режиме, если минимум 80% работников вакцинированы хотя бы одной дозой.

Подробнее о том, как будут работать школы и детские сады в желтой зоне карантина — в материале Фактов ICTV.

Как будут работать школы в желтой зоне

Учебные заведения будут работать в обычном режиме только при наличии минимум у 80% преподавателей документа, подтверждающего, что человек вакцинирован и не болен.

Работники учебного заведения должны иметь один из таких документов:

желтый Covid-сертификат — подтверждает вакцинацию одной дозой вакцины против коронавируса, генерируется через портал Дія;

зеленый Covid-сертификат — подтверждает полный курс вакцинации, тоже генерируется через Дію;

международное свидетельство о вакцинации — выдается семейным врачом или врачом, который делал прививки, после полного курса вакцинации;

справка по форме 063 — выдается врачом, который делал прививки.

Кроме того, можно будет предъявлять сертификат о выздоровлении от коронавируса. Этот документ будет генерироваться после появления соответствующей технической возможности.

Срок действия желтых сертификатов составляет 120 дней, зеленых — 365 дней, с учетом даты введения дозы вакцины.

В то же время срок действия сертификата о выздоровлении составит 180 дней с учетом даты подтверждения тестом заболевания.

Если же в школе менее 80% работников имеют один из перечисленных документов, то обучение в нем должно продолжаться дистанционно.

Как будут работать детские сады в желтой зоне

Как сообщил глава МОН Сергей Шкарлет, учреждения дошкольного образования продолжат работать офлайн независимо от уровня эпидемической опасности.

То есть детсады будут работать в очном формате, но с соблюдением санитарных норм.

Также в этом режиме будут работать специальные заведения общего среднего образования и начальная школа (1-4 классы).

Такая норма будет действовать во время желтого и красного уровней епидопасности. Условие о наличии 80% вакцинированного персонала на эти учреждения не распространяется.

Шкарлет объяснил, что воспитанники детских садов, начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогами. Поэтому они не могут учиться онлайн.

Отметим, что 21 сентября Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС установила желтый эпидемиологический уровень на всей территории Украины, начиная с четверга. Решение приняли ввиду ухудшения Covid-ситуации в стране.

По данным Минздрава, за время пандемии коронавируса в Украине заболели около 2,4 млн граждан. Более 55 тыс. человек не смогли побороть болезнь.

Под карантинные ограничения этой зоны будут попадать участники массовых мероприятий и посетители заведений культуры. Но есть исключения для вакцинированных людей.

Что предусматривает желтая зона карантина, и какие бонусы для вакцинированных — читайте в нашем материале.