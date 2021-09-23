Жовта зона карантину в Україні: як працюватимуть школи та дитсадки

Відсьогодні, 23 вересня, в Україні почали діяти правила жовтої зони адаптивного карантину. У Міністерстві освіти і науки назвали умови відвідування шкіл та дитячих садочків під час дії жовтого рівня епідемічної небезпеки.

Відповідно до нових карантинних обмежень освітні заклади зможуть працювати у офлайн-режимі, якщо щонайменше 80% працівників вакциновані хоча б однією дозою.

Детальніше про те, як працюватимуть школи та дитячі садочки у жовтій зоні карантину – у матеріалі Фактів ICTV.

Як працюватимуть школи у жовтій зоні

Навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі лише за наявності щонайменше у 80% викладачів документа, який підтверджує, що особа вакцинована та не хвора.

Працівники закладу освіти повинні мати один із таких документів:

жовтий Covid-сертифікат – підтверджує щеплення однією дозою вакцини проти коронавірусу, генерується через портал Дія;

зелений Covid-сертифікат – підтверджує повний курс вакцинації, теж генерується через Дію;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію – видається сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення, після повного курсу вакцинації;

довідка за формою 063 – видається лікарем, який проводив щеплення.

Окрім того, можна буде пред’являти сертифікат про одужання від коронавірусу. Цей документ генеруватиметься після появи відповідної технічної можливості.

Термін чинності жовтих сертифікатів становить 120 днів, зелених – 365 днів, враховуючи дату введення дози вакцини.

Водночас термін дії сертифіката про одужання становитиме 180 днів, враховуючи дату підтвердження захворювання тестом.

Якщо ж у школі менше 80% працівників мають один із перелічених документів, то навчання там слід продовжувати дистанційно.

Як працюватимуть дитячі садочки у жовтій зоні

Як повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет, заклади дошкільної освіти продовжать працювати офлайн незалежно від рівня епідемічної небезпеки.

Тобто дитсадки працюватимуть в очному форматі, але дотримуючись протиепідемічних норм.

Також у цьому режимі працюватимуть спеціальні заклади загальної середньої освіти та початкова школа (1-4 класи).

Така норма діятиме під час жовтого та червоного рівнів епіднебезпеки. Умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу на ці заклади не поширюється.

Шкарлет пояснив, що вихованці дитсадків, початкової школи та спеціальних закладів освіти потребують безпосереднього контакту з педагогами. Тому вони не можуть навчатися онлайн.

Відзначимо, що 21 вересня Державна комісія з ТЕБ та НС встановила жовтий епідемічний рівень на всій території України, починаючи з четверга. Рішення ухвалили через погіршення Covid-ситуації у країні.

За даними МОЗ, за час пандемії коронавірусу в Україні захворіли близько 2,4 млн громадян. Понад 55 тис. осіб не змогли побороти хворобу.

Під карантинні обмеження цієї зони потраплятимуть учасники масових заходів та відвідувачі закладів культури. Але є винятки для вакцинованих людей.

Що передбачає жовта зона карантину, і які є бонуси для вакцинованих – читайте у нашому матеріалі.