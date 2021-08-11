Новый начальник ГУ Нацполиции Киева Иван Выговский — биография и что известно

У Главного управления Национальной полиции Киева отныне новый начальник. Им стал Иван Выговский, который заменит на этом посту Андрея Крищенко, об отставке которого стало известно 11 августа.

Иван Выговский — факты из жизни

Иван Выговский родом из Житомирской области, начальнику киевских правоохранителей — 41 год. Он также имеет звание полковника полиции.

Карьера правоохранителя началась в 1999 году, когда его назначили на должность следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году он окончил Национальный университет внутренних дел.

С 2015 до 2016 года возглавлял Очаковский отдел полиции Николаевщины. В 2016 году Выговский стал заместителем начальника Главного управления — начальником следственного управления ГУНП Николаевщины.

С начала 2020 года занимал должность начальника ГУ Нацполиции Полтавщины. А 11 августа 2021 года его официально представили обществу как нового руководителя Главного управления Нацполиции в Киеве.

Декларация Выговского

Согласно декларации Выговского за 2021 год, у него с женой Валентиной растет дочь Елизавета. В собственности семьи есть один легковой автомобиль — Volkswagen Golf 2014 выпуска. Также семья имеет два земельных участка — размером 1,1 тыс. кв. м и 1,5 тыс. кв. м.

Опыт работы

Во время своего пребывания на должности начальника Главного управления Полтавской области Выговский принимал участие в различных расследованиях и наводил порядок на улицах.

За время его руководства по меньшей мере разоблачили преступную группу, которая организовала сеть игорных заведений в разных уголках Украины, и расследовали заказное убийство.

Также он и его подчиненные узнали, кто совершал разбойные нападения на местных жителей, провели специальную операцию относительно ликвидации полтавского террориста и задержали взрывателей банкоматов.

Планы на должности

Иван Выговский на пресс-конференции рассказал, что считает Киев сердцем украинского государства. Работы будет много, однако вновь назначенный руководитель полиции Киева не боится ее.

Он отметил, что все регионы Украины должны равняться на столицу. По этой причине приоритетные направления в работе — борьба с преступностью и безопасность на улицах Киева.

Выговский отметил, что во время работы на должности совместно с личным составом полицейские будут координировать свои действия, чтобы и в дальнейшем создавать безопасную среду для жителей Киева и туристов, приезжающих сюда. Он заверил, что все задачи, которые поставит руководство государства, будут выполняться наилучшим образом.