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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Потепление до +17 и солнце: погода в Украине 27 сентября

Потепление до +17 и солнце: погода в Украине 27 сентября

Погода в Украине в понедельник, 27 сентября, будет очень солнечной. Впервые за несколько суток днем ​​и ночью не будет осадков.

По данным Укргидрометцентра, температура на территории Украины станет теплее — она ​​достигнет от +13 до +17, а на Закарпатье одиночно до +22 градусов по Цельсию.

Погода на 27 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Однако теплую кофту с собой все же стоит взять, поскольку нагрянет ветер в большинстве регионов Украины — его скорость будет достигать около 5-10 м/с.

27 сентября днем ​​температура на юге — от +15 до +17, на востоке — от +13 до +15, в центре — от +13 до +15, на севере — от +12 до +14, на западе — от +15 до +22.

Погода на 27 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Киеве днем ​​без существенных осадков, столбики термометра будут показывать от +13 до +15 градусов по Цельсию.

Ночью температура воздуха упадет максимально до +6. На юге — от +9 до +12, на востоке — от +6 до +8, в центре — от +7 до +9, на севере — от +6 до +8, на западе — от +7 до +11.

Погода на 27 сентября 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Укргидрометцентр прогнозирует, что в Киев ночью нагрянет ветер, а температура упадет. Столбики термометра будут достигать от +7 до +9 градусов.

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Фото: Pexels

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