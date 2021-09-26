Погода на 27 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 27 вересня, буде дуже сонячною. Вперше за декілька діб вдень та вночі не буде опадів.

За даними Укргідрометцентру, температура на території України стане теплішою – вона сягатиме від +13 до +17, а на Закарпатті поодиноко до +22 градусів за Цельсієм.

Проте теплу кофту з собою все ж варто взяти, оскільки нагряне вітер у більшості регіонів України – його швидкість сягатиме близько 5-10 м/с.

27 вересня вдень температура на півдні – від +15 до +17, на сході – від +13 до +15, у центрі – від +13 до +15, на півночі – від +12 до +14, на заході – від +15 до +22.

У Києві вдень без істотних опадів, стовпчики термометра показуватимуть від +13 до +15 градусів за Цельсієм.

Вночі температура повітря впаде щонайбільше до +6. На півдні – від +9 до +12, на сході – від +6 до +8, у центрі – від +7 до +9, на півночі – від +6 до +8, на заході – від +7 до +11.

Укргідрометцентр прогнозує, що у Київ вночі нагряне вітер, а температура впаде. Стовпчики термометра сягатимуть від +7 до +9 градусів.